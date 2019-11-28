Все готово! В ОБСЕ анонсировали новый обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными между Киевом и террористическими "Л/ДНР" может состоятся "в обозримое время".

Надежду на это выразил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ТАСС. "Ведется действительно очень серьезная работа. Я убежден, что стороны хотят обмена. И я надеюсь, что он еще состоится в обозримое время", – сказал он после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

При этом он признался, что "с большой надеждой" смотрит "на встречу в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже.

Обмен пленными "Корреспондент"

"Надеюсь, что "нормандскую четверку" не будут издалека тревожить боевые действия на Донбассе. В преддверии саммита хочу подчеркнуть, что мы со стороны контактной группы и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные перед нами политическими советниками нормандского формата", – сказал Сайдик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Россия включила в список на обмен пленными двух граждан Украины, которые подозреваются в попытке "повесить" теракты в Москве на украинских ветеранов АТО на Донбассе (ООС).

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