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29 ноября • обновлено в 11:38
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Все готово! В ОБСЕ анонсировали новый обмен пленными на Донбассе

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Обмен пленными между Киевом и террористическими "Л/ДНР" может состоятся "в обозримое время".

Надежду на это выразил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает ТАСС. "Ведется действительно очень серьезная работа. Я убежден, что стороны хотят обмена. И я надеюсь, что он еще состоится в обозримое время", – сказал он после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

При этом он признался, что "с большой надеждой" смотрит "на встречу в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже.

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Обмен пленными

Обмен пленными

"Корреспондент"

"Надеюсь, что "нормандскую четверку" не будут издалека тревожить боевые действия на Донбассе. В преддверии саммита хочу подчеркнуть, что мы со стороны контактной группы и ее рабочих групп выполнили все задачи, поставленные перед нами политическими советниками нормандского формата", – сказал Сайдик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Россия включила в список на обмен пленными двух граждан Украины, которые подозреваются в попытке "повесить" теракты в Москве на украинских ветеранов АТО на Донбассе (ООС).

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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фил филька
фил филька
на какой территории погибло больше детей: на подконтрольной или неподконтрольной? вот вам и объяснение кто есть кто
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