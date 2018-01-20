Возвращение Януковича в Украину: над Путиным нависла серьезная угроза

Беглый украинский экс-президент Виктор Янукович не сможет вернуться из России в Украину, поскольку обладает опасными для главы РФ Владимира Путина знаниями, из-за которых его никто не выпустит.

Об этом заявил политолог Тарас Березовец, передает "Крым.Реалии".

"Я убежден, что Генеральная прокуратура выпишет ордер на его арест, поэтому такие заявления иначе как пиаровскими, которые за собой ничего не несут, я назвать не могу", - сказал он.

"Сторона защиты Януковича прекрасно осознает, что Янукович, даже если бы и хотел, в Украину не вернулся бы по одной простой причине: он обладает такими уникальными знаниями, очень опасными для Владимира Путина, живым из России его просто никто не выпустит", - считает Березовец.

Как сообщал "Обозреватель", недавно стало известно, что Янукович собирается вернуться в Украину.