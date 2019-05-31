Вокруг стенограммы встречи Зеленского с главами фракций разгорелся скандал

Вокруг стенограммы закрытой встречи Владимира Зеленского с главами парламентских фракций, которую опубликовала Администрация президента, разгорелся скандал. Так, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что она была сокращена.

В свою очередь вице-спикер парламента Оксана Сыроид отметила, что стенограмма соответствует происходившему. Об этом сообщает "112 канал".

"Я утверждаю, что эта стенограмма обнародована в цензурированном виде", — сказал Ляшко на пленарном заседании Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Ляшко, в стенограмму не попали его слова о том, что в случае, если президент не будет выполнять Конституцию и законы Украины, то его, как Пиночета, будут "догонять всю жизнь".

"В этой стенограмме, которая вчера обнародована, этого отрывка моего разговора с президентом Зеленским нет… Я требую от Зеленского обнародовать видео встречи… и обнародовать полную стенограмму, без цензуры", — сказал он.

Ляшко отметил, что помнит, о чем говорили другие участники встречи, в том числе председатель парламента, но некоторые его высказывания вырезаны.

"Для чего президенту Зеленскому цензура? Пускай украинцы делают выводы", - сказал он.

Сыроид же напротив сказала, что стенограмма соответствует происходившему.

"Как по мне, тот текст, из того, что я просмотрела, соответствует тому, что происходило в зале. Тот выступающий, указанный там, например, тот, что после меня, – это Артур Герасимов. Вы можете посчитать, потому что это идет по величине фракций. То есть была Ирина Геращенко, затем я, а дальше выступали по величине фракции – Артур Герасимов, Максим Бурбак и далее до групп. Принцип вам известен, вы за ним следите во время согласительного совета. Я считаю, что это хорошая практика", - отметила Сыроид.

"Во время закрытых встреч нет политической силы, которая поддерживает открытые списки", - добавила она.

В то же время председатель Верховной Рады Андрей Парубий опроверг информацию о каких-либо договоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

"Каждый, кто почитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто. Никакой. И то, что было заявлено о договоренности с руководителями фракций об открытых списках – это откровенная неправда… Большинство, преобладающее большинство фракций, выступили за открытые списки и не давали подтверждения на идею — о том, что необходимо сделать закрытые списки", — заявил Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе переговоров, которые состоялись в день инаугурации, стороны обсудили роспуск Верховной Рады и проведение досрочных выборов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!