"Война" Климкина и Зеленского: жену министра обнаружили в Администрации президента

Супруга министра иностранных дел Павла Климкина, которого глава государства Владимир Зеленский хочет наказать за несогласованную ноту протеста по пленным морякам, Марина Михайленко продолжает возглавлять департамент внешней политики Администрации президента.

Об этом Українським Новинам сообщили в главном департаменте внешней политики и европейской интеграции Администрации.

"Да, она работает на должности (заместителя руководителя главного департамента внешней политики и европейской интеграции - руководителя департамента внешней политики)", - сказали в приемной департамента.

Павел Климкин и Марина Михайленко

Известно, что Михайленко занимала данную должность в Администрации президента Петра Порошенко и продолжает работать в Администрации Зеленского. Была ли она переведена в связи с реорганизацией Администрации в Офис Зеленского, пока не указано.

Марина Михайленко указана в декларации о доходах самим Павлом Климкиным.

Должность же Марины Михайленко в Администрации президента легко найти уже в ее декларации о доходах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

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