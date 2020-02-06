Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:11
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Павел Казарин
Павел Казарин
Журналист Все статьи автора

Вода раздора: Киеву предстоит сдать экзамен

36.4т

Крым нечасто получает повод мелькать в СМИ. Возможно, скоро все изменится.

На полуострове сейчас перебои с водой. В городах горячее водоснабжение готовятся давать лишь по выходным. Холодную воду – по часам. Запасов в водохранилищах недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

Российские СМИ пишут о том, что Симферополь может остаться без воды уже к маю. В целом же основные водохранилища региона заполнены на треть – и этого может хватить до июня, пишет Павел Казарин для "Крым.Реалии".

Внимание вопрос. Кто первый в Киеве начнет говорить о возобновлении поставок воды в Крым?

Новости
Новости Крымнаша. Останется только посмеяться над наивными крымчанами!

Вода – главный дефицит полуострова после аннексии. До 2014-го днепровская вода обеспечивала до 90% потребностей региона. Спустя месяц после вторжения Киев перекрыл Северо-Крымский канал.

Российские власти сооружали водозаборы, бурили скважины, но фундаментально это вопрос решить не могло. Скорее, наоборот – привело к засолению почв в Северном Крыму, и сельское хозяйство в тех краях угасло.

Российские власти региона колеблются между демонстративной бравадой ("Украина превратила Днепр в канализацию, и нам такой воды не нужно") и требованиями ("Днепр берет начало на территории России и Украине не принадлежит"). Но теперь, судя по всему, уже не до позерства.

Новости
Новости Крымнаша. ЗубкOFF арестован: бумеранг Иуды

Туристов можно привезти самолетами. Электроэнергию – поставлять по энергомосту из Краснодарского края России. Но воду полуострову может обеспечить лишь материковая Украина. И только Киев в силах избавить Кремль от головной боли. Которая появилась у него с тех самых пор, как Москва решила сменить флаги в Крыму.

Возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе

Вдобавок, украинские власти недавно заявляли о готовящемся обмене с Российской Федерацией. Чиновники заявляли о том, что формулу "всех на всех" удастся воплотить в жизнь. Намекали на то, что в этом списке могут оказаться крымские татары, которых Кремль активно сажает в тюрьмы последние шесть лет.

Новости
В Донецке уже открыто работает оккупационное правительство

Олег Сенцов в свое время говорил о том, что людей можно менять лишь на людей – а не на политические уступки. Но логика Кремля состоит как раз в обратном. И у меня есть ощущение, что в ближайшее время Украина вновь может погрузиться в очередное внутреннее противостояние.

Нам вновь могут предложить выбор. Когда на одной чаше весов окажется политическое решение (возобновление поставок воды в Крым), а на другой – гуманитарное (возвращение украинских граждан). При этом нам обязательно расскажут о том, что поставки воды на полуостров – это тоже гуманитарный акт. Что таким образом мы заботимся о соотечественниках. Сошлются на Израиль и обвинят в воинственности тех, кто не согласится.

Безусловно, эта логика найдет немало сторонников. Потому что на кону будут конкретные жизни и частные судьбы. В то время как другая сторона станет апеллировать вещами куда более абстрактными и неосязаемыми. Наподобие суверенитета, государственных интересов и институциональной памяти.

Новости
Как с Крымом не выйдет: Шендерович объяснил, почему Путин не "возьмет" Беларусь

Переговоры с террористами – это всегда пространство сложного выбора. Начиная от принципиальной допустимости подобного шага. И заканчивая границей возможных уступок. Но любое возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе.

Есть ситуации, в которых не бывает очевидных решений. В которых каждый выбор сопровождается шлейфом последствий. Президентская должность требует умения просчитывать ситуации. А еще она требует умения брать на себя ответственность не только за популярные решения, но еще и за непопулярные. Привычка нравиться способна сыграть злую роль.

Вероятно, Киев будет сдавать этот экзамен на наших глазах.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Павел Казарин Павел Казарин
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Крым.Реалии
Поделиться в Facebook
128
Комментарии
26
28
Смешно
242
Интересно
121
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Электроэнергию – поставлять по энергомосту из Краснодарского края России???? Этому убогому никто так и не рассказал, что в Крыму построили и запустили две новых ТЭЦ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Camobar Camcon
Camobar Camcon
Тут разговор даже не о сроках возврата, а о том что Украине еще 2 года нужно не принимать Крьім обратно, через 2 года (когда РФ уже не будет ) там будет вода, иначе если РФ сейчас сбросит Крьім её перестанут чмьірить и снимут санкции,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Camobar Camcon, да о том что рф развалиться на следующей неделе на обозревателе пишут уже 6 год, де генераты продолжают верить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Petrova Anula
Petrova Anula
Camobar Camcon, Международное деловое издание Financial Times со ссылкой на выводы экспертов пишет, что российская экономика, еще несколько лет назад пребывавшая в кризисе в связи с санкциями Запада, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. По мнению экспертов, благодаря разумной финансовой политике России удалось добиться стабильного развития экономики и создать Фонд национального благосостояния в размере 124 млрд долларов. Эксперты считают, что на западные санкции Россия ответила концентрацией усилий в трех ключевых областях. Во-первых, были сокращены государственные расходы, во-вторых, были потрачены триллионы рублей на программы по импортозамещению, в-третьих, были пересмотрены траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. В итоге аналитики утверждают, что Москве следует теперь больше опасаться снятия санкций, чем введения новых, пишет Financial Times.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Среди самых популярных лекарств в украинских аптеках оказалась настойка боярышника. Об этом 6 февраля сообщил РИА-Мелитополь со ссылкой на фармацевтический портал Pharm Издание составило список из двадцати наименований лекарственных препаратов, которые предпочитают украинцы. Настойку боярышника, или «боярку», опередили только хлорид натрия и цитрамон. В первую пятерку вошли также активированный уголь и анальгин.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Цимельман Филя, людям с алкогольной зависимостью легче пойти в ближайшую аптеку, чтобы удовлетворить свои потребности https://ria-m.tv/news/180593/nastoyka_boyaryishnika_popala_v_top_samyih_populyarnyih_lekarstv_v_ukraine.html
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Цимельман Филя, циля-филя- вот цитата из єтой статьи- Учтывая дороговизну легального "зелья", людям с алкогольной зависимостью легче пойти в ближайшую аптеку, чтобы удовлетворить свои потребности. Во-вторых, в Украине борются с подпольным рынком самогона. Эту нишу также частично заполнила настойка. В России с 2018 года "боярку" запрещено продавать по цене ниже водки на законодательном уровне. на раисии бояра на равне по цене с водярой. бояру бухают алкаши, в основном РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЮГО-ВОСТОК. Напомню, когда свезли янукОВЦЕВ из мамбаса на Антимайдан, в киевских аптеках Печерска появились надписи- Настійки бояришника в аптеці в продажі нема.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги