Вместе с Рябошапкой? Луценко допустил отставку Богдана

Экс-генпрокурор Юрий Луценко допускает возможность смены главы Офиса президента Андрея Богдана.

Кроме того, по его мнению, этот вопрос обсуждают в связке с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. "Я не слышал фамилий, но умею анализировать. Андрей Богдан действительно выполнил огромный массив работы: создал базис для президента Зеленского, заложил определенные принципы и формы работы. Однако, в ходе этого процесса появилось множество недовольных. Как в Офисе, родной фракции и партии, правительстве, так и в обществе. И даже за рубежом. Такова судьба любого человека, который что-то делает с полной энергией и убежден в своей правоте. Так всегда бывает. И, наверное, не секрет, что именно Богдан предлагал кандидатуру господина Рябошапки для утверждения президентом", – сказал он в интервью "Цензор.нет".

Юрий Луценко допускает отставку Богдана "Цензор.нет"

При этом Луценко считает, что это только начало процесса смены команды президента.

"Думаю, что в районе февраля-марта мы будем свидетелями еще и отставки правительства", – резюмировал экс-гепрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о возможном уходе главы Офиса президента Андрея Богдана в отставку. По данным СМИ, заявление якобы уже зарегистрировано. Сообщается, что глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями.

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