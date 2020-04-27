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27 апреля • обновлено в 22:41
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Власть жирует в ресторане: вам можно все, а нам закон – станет вашим приговором

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Ганд*ны.

Посмотрел расследование Бигуса как в карантин работает ресторан ближайшего соратника Зеленского - депутата Слуги Народа Николая Тищенко.

Какие же вы Уроды!

Вы с*ка остановили всю страну - вы ввели для всех бизнесов карантин.

Тысячи бизнесов закрылись - десятки тысяч людей сидят без работы.

Вы ловите мужика за купание в Днепре.

Вы штрафуете кафе за вынос кофе.

Вы не даёте работать фермерским рынкам - даже в ограниченном режиме.

И вы всей фракцией Слуги Народа каждый день ходите в кабак своего депутата, который работает без проблем.

Вся страна сидит 44 дня в карантине, по всему городу висят объявления про аренду помещений там, где ещё месяц назад работали пиццерии и кафе, а вы - бл-ди будучи депутатами СН, высшими руководителями Офиса Президента и членами команды Зеленского харчуетесь в работающем для вас ресторане.

Не дома

Не по доставке.

Не на вынос.

А ещё вы выкручиваетесь глядя в глаза - врёте и делаете вид, что это не вы.

Власть!

А теперь услышьте.

Начиная с сегодняшнего дня, вы не имеете никакого права обвинять простых людей по всей стране , что они не соблюдают карантин.

Вы жируете

Вы празднуете

Вы не соблюдаетесь карантин.

Вы не Слуги Народа - вы обыкновенные уроды, которые дорвались до власти - считаете всех нас лохами, а себя хозяевами этой жизни.

Именно такая несправедливость - когда вам можно ВСЁ, а нам всем - закон, станет вашим приговором.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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