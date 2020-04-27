Ганд*ны.
Посмотрел расследование Бигуса как в карантин работает ресторан ближайшего соратника Зеленского - депутата Слуги Народа Николая Тищенко.
Какие же вы Уроды!
Вы с*ка остановили всю страну - вы ввели для всех бизнесов карантин.
Тысячи бизнесов закрылись - десятки тысяч людей сидят без работы.
Вы ловите мужика за купание в Днепре.
Вы штрафуете кафе за вынос кофе.
Вы не даёте работать фермерским рынкам - даже в ограниченном режиме.
И вы всей фракцией Слуги Народа каждый день ходите в кабак своего депутата, который работает без проблем.
Вся страна сидит 44 дня в карантине, по всему городу висят объявления про аренду помещений там, где ещё месяц назад работали пиццерии и кафе, а вы - бл-ди будучи депутатами СН, высшими руководителями Офиса Президента и членами команды Зеленского харчуетесь в работающем для вас ресторане.
Не дома
Не по доставке.
Не на вынос.
А ещё вы выкручиваетесь глядя в глаза - врёте и делаете вид, что это не вы.
Власть!
А теперь услышьте.
Начиная с сегодняшнего дня, вы не имеете никакого права обвинять простых людей по всей стране , что они не соблюдают карантин.
Вы жируете
Вы празднуете
Вы не соблюдаетесь карантин.
Вы не Слуги Народа - вы обыкновенные уроды, которые дорвались до власти - считаете всех нас лохами, а себя хозяевами этой жизни.
Именно такая несправедливость - когда вам можно ВСЁ, а нам всем - закон, станет вашим приговором.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.