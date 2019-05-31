Визит Зеленского в ЕС: раскрылись нюансы, как пройдут "смотрины"

Первый иностранный визит в Брюссель Владимира Зеленского в статусе президента Украины должен способствовать его формированию ключевого видения внешней политики.

Об этом экс-заместитель главы АП Константин Елисеев сообщил в интервью LB.ua, отметив, что, кроме встреч в рамках ЕС, у него состоятся переговоры и с руководством НАТО.

"Это принципиально важно, потому что это наши два стратегических партнера. Надеюсь, эти встречи промотивируют президента Зеленского четче очертить свое ключевое видение внешней политики", — сказал он.

По словам бывшего замглавы АП, визит будет своеобразными "смотринами" и Зеленскому необходимо его активно использовать, чтобы установить доверительные личные отношения.

"Я готовил тысячи таких визитов и знаю, что хотят услышать западные лидеры", — добавил он.

Владимир Зеленский Крым.Реалии

Елисеев подчеркнул, что лидеров ЕС также интересуют шаги президента по выполнению Минских договоренностей — будет ли Киев двигаться дальше, вопрос по использованию транзитных мощностей Украины российского газа в Европу и подписание нового соглашения. Кроме того, их будут интересовать идеи Зеленского о необходимости пенсионного обеспечения в Луганской и Донецкой областях.

"Могу предположить, что будет высказана обеспокоенность относительно идеи проведения референдума в контексте урегулирования ситуации на Донбассе. Европейские лидеры обеспокоены такими идеями, они считают, что это несвоевременный шаг", — рассказал он.

Также западные лидеры могут интересоваться готовностью Киева провести саммит Украина-ЕС, который проводится ежегодно и в этом году запланирован на 8 июля.

"Я очень надеюсь, что дата будет подтверждена. И рекомендовал бы в этом году поступить креативно и провести саммит не в Киеве, а в Одессе, Харькове или даже Днепре. Считаю, что надо продвигать саммит на восток Украины — чтобы флаг ЕС видели и там", — сказал Елисеев.

Кроме того, лидеров ЕС интересует такие вопросы как возможность реприватизации ПриватБанка, деолигархизация Украины, связи власти с некоторыми олигархами и планы с назначением некоторых токсичных персон на высшие государственные должности.

"Это представляет интерес не только для европейских, но и для американских партнеров", — добавил Елисеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый визит по Украине в статусе президента Владимир Зеленский совершил на Донбасс.

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