Визит на саммит G20 в Японию: у Зеленского объяснились

Президент Украины Владимир Зеленский не планировал посещение саммита G20 в Японии, который запланирован на 28-29 июня.

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, объясняя, почему главы государства не будет на заседании, передает LIGA.net.

"Не был запланирован визит в Осаку в графике президента", — сказала она.

Владимир Зеленский 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся