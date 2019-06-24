Визит на саммит G20 в Японию: у Зеленского объяснились

Президент Украины Владимир Зеленский не планировал посещение саммита G20 в Японии, который запланирован на 28-29 июня.
Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, объясняя, почему главы государства не будет на заседании, передает LIGA.net.
"Не был запланирован визит в Осаку в графике президента", — сказала она.
Владимир Зеленский
24 канал
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Зеленский планирует посетить саммит G20 в Японии. Он допустил также, что там состоится встреча украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), однако начать их с "чистого листа" не получится.
Недавно Зеленский сказал, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время обсудят подготовку встречи лидеров этих стран.
В ходе саммита в Японии встречу с Путиным также планирует лидер США Дональд Трамп.
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