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Визит на саммит G20 в Японию: у Зеленского объяснились

2.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не планировал посещение саммита G20 в Японии, который запланирован на 28-29 июня.

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, объясняя, почему главы государства не будет на заседании, передает LIGA.net.

"Не был запланирован визит в Осаку в графике президента", — сказала она.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Юлия МендельВладимир Зеленский
Место
Украина
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Livesey David
Livesey David
А Климкин уже встречу с Путиным подготовил, что же теперь, отменять придётся? ))
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CARGO 100
CARGO 100
"Не планировал ..." Ну вы смешные. Климкин же ему спланировал, хотя его в Японии и не планировали ждать ...
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ответ от оргкомитета G20: "В программе развлекательных мероприятий выступление клоунов не предусмотрено, поэтому г-н Зеленский может планировать свои выступления на других площадках."
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