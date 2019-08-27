Сегодня интересная дата для президента Володимир Зеленський. Первые 100 дней у власти. Да-да, так быстро летит время. Уже можно подводить предварительные итоги.

Я бы охарактеризовал работу Зе одним словом – “неопределенность”. Объясню почему.

Вот смотришь, вроде есть позитив.

Мне очень нравится то, что делает Михаил Федоров (цифровизация и “Государство в смартфоне). Это круто, и за это стоит хвалить.

Мне нравится настрой партии “Слуга народа” на первые месяцы работы (при всех очевидных рисках и проблемах внутри). Во многом это заслуга Зеленского и он вполне может получить 300 мандатов в парламенте.

Надеюсь, 29 августа они выстрелят. И продолжат в том же духе.

Мне даже нравится главная кандидатура Алексея Гончарука на должность премьер-министра (хотя о ней официально никто толком и не заявил). Надеюсь, президент даст шанс технократу.

Нравится, что нет риторики милитаризации и запугивания со стороны ОП. Мы потихоньку отходим от ненависти. Даже вижу желание как-то решить сиутацию с войной на Донбассе. Может пока нет результатов, но попытки видны.

Но. Пока есть много но.

Как по мне, самое большое “но” президента Зеленского - это отсутствие конкретики. Вы знаете, будет ли продолжена медреформа Супрун? Я – нет. И большинство тоже не знает.

Большинство не в курсе, как планируют бороться с коррупцией. Будет ли реформа в армии и судах? Поддерживает ли президент идею с реформой инфраструктуры, тарифной политикой и образованием? Может есть какие-то законопроекты?

Будут ли отменять неприкосновенность, подпишет ли он избирательный Кодекс и будет ли закон об импичменте?

Мы не знаем почему на отдельные должности есть открытые конкурсы, а на другие нет. Я что-то не видел народного праймериз на главу Житомирской ОГА или Черкасской. А вы?

Не видел праймериз на Генпрокурора или главу Минобороны.

Мы до сих пор не понимаем, на сколько самостоятелен президент. Почему его окружение поддерживает контакты с “попередниками”. Если это необходимость – то так и скажите.

Мы видим частичную подмену формы над содержанием. Очередная шаурма, фото на пляже или властная критика чиновника средней руки. Это круто, это заходит, но какой толк?

Пора переходить к конкретике, к законам и решениям.

И да, еще обещали пресс-конференцию по итогам 100 дней президенства.

Obozrevatel очень ее ждет.

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