У проекті #выборыПутина ключова інтрига полягає в тому, чи визнає світ четверте путінське президентство легітимним.

Росія проводить повноцінну електоральну кампанію в незаконно окупованому Криму, що робить ці вибори нікчемними з точки зору міжнародного права.

Декілька європейських країн уже заявили, що можуть не визнати результатів кримської частини "виборів Путіна", а США устами посла в Україні натякнули, що готові не визнати ВВП президентом взагалі.

Новости Рабство на России

Проте ми ж знаємо, що світом править не стільки закон, скільки політична доцільність. І саме від неї залежить, чи інфікований нелегітимністю Володимир Путін виявиться зачиненим у політичному ізоляторі. Тут варто нагадати, що Європу сколихнула спроба вбивства колишнього російського шпигуна Скрипаля. Бо, як і чотири роки тому, ситий і безпечний західний світ відчув, що терористична доктрина Путіна може торкнутися і його. Тоді це був збитий Боїнг, в якому загинули громадяни ЄС, тепер - це теракт на території нібито захищеної цивілізації, далекої від РФ. Тисячі загиблих українців на Донбасі чи сирійців в Алеппо "коштують" з точки зору їх милосердя значно менше.

Проте зараз зорі на нашій стороні. Кагебістські ігри Кремля дуже сильно "вкурвили" Захід, тому варто сподіватися, що гачок нелегітимних президентських виборів глибоко увійде в дупу Кремля, і дасть змогу сильним світу цього підвісити ще й російських політиків за цю чутливу точку.

Тому ці вибори Путіна дають нам надію...