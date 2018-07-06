"Вернуть всю Украину в Россию": Жириновский раскрыл скандальный план Януковича

Депутат нелегитимной Государственной Думы, скандальный лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия могла вернуть всю Украину законным путем в свой состав в 2014 году.

Для этого у Кремля были якобы все законные возможности. Своими имперскими размышлениями Жириновский поделился на личном Telegram-канале.

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"В 2014 году мы могли вернуть всю Украину в Россию. Все законные возможности для этого были. Легитимный президент Украины Янукович был в России, он просил ввести войска, чтобы защитить граждан от результатов государственного переворота. В России абсолютное большинство поддерживало это. И Янукович же после восстановления законности мог предложить воссоединение Украины с Россией", - отметил он.

По словам Жириновского, тогда мог бы состояться референдум.

"Мы провели бы референдум, на котором абсолютное большинство граждан – я в этом не сомневаюсь – проголосовали бы за объединение стран. Но мы вернули только Крым – это половинчатая мера. Мы опять упустили многие возможности, но все равно подверглись жесткому западному прессингу и санкциям. Да, многое мы делаем правильно, но и возможностей упускаем много. Пора уже научиться на своих ошибках", - подчеркнул Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жириновский размечтался об украинских городах. Захотел Одессу, Днепр и даже Киев.