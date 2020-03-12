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12 марта • обновлено в 19:42
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Верховная Рада ввела карантин из-за коронавируса

6.2т
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Верховная Рада Украины ввела карантин из-за коронавируса, допуск в парламент теперь строго ограничен.

Меры приняты по распоряжению главы ВРУ Дмитрия Разумкова, они будут действовать до 3 апреля, сообщается на странице первого заместителя председателя комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, нардепа Ольги Черваковой в Facebook.

Верховная Рада ввела карантин из-за коронавируса: кого не допустят в парламент

Теперь в помещения парламента не будут допускать никого, кроме сотрудников Аппарата, нардепов и их помощников.

Эксперты, чиновники и другие лица, приглашенные на заседания комитетов, будут принимать участие в режиме видеоконференции.

Личный прием граждан временно приостанавливается до 3 апреля. Также отменяются все служебные командировки нардепов и сотрудников Аппарата, а международные контакты будут осуществляться в рамках электронной коммуникации.

Аккредитованные журналисты получат доступ только в пресс-центр на третьем этаже кулуаров.

Распоряжение о карантине в Верховной Раде

Распоряжение о карантине в Верховной Раде

facebook.com/chervakova

Распоряжение о карантине в Верховной Раде

Распоряжение о карантине в Верховной Раде

facebook.com/chervakova

Напомним, что в Украине введен карантин из-за угрозы распространения коронавируса. OBOZREVATEL выяснил, что можно и чего нельзя делать во время таких мер.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персоны
Ольга Червакова Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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