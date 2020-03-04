Украина получила новый Кабмин: кто вошел в правительство Шмыгаля

Депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании 4 марта назначили новый состав Кабинета министров Украины. За проголосовали 277 парламентариев.

До этого нардепы поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра, а после утвердили и новое правительство.

Кто вошел в Кабмин Шмыгаля:

Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;

Арсен Аваков - министр внутренних дел;

Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;

Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;

Илья Емец - министр здравоохранения;

Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

Марина Лазебная - министр социальной политики;

Денис Малюська - министр юстиции;

Олег Немчинов - министр Кабинета министров;

Игорь Уманский - министр финансов;

Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.

В последующих голосованиях депутаты 285 голосами поддержали назначение на должность министра обороны Андрея Тарана и 288 голосами - Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел.

Голосование за новый Кабмин

Голосование за назначение Тарана министром обороны

Читайте онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительства, выступая в Раде.

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