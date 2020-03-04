Украина получила новый Кабмин: кто вошел в правительство Шмыгаля

Депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании 4 марта назначили новый состав Кабинета министров Украины. За проголосовали 277 парламентариев.
До этого нардепы поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра, а после утвердили и новое правительство.
Кто вошел в Кабмин Шмыгаля:
Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;
Арсен Аваков - министр внутренних дел;
Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;
Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;
Илья Емец - министр здравоохранения;
Владислав Криклий - министр инфраструктуры;
Марина Лазебная - министр социальной политики;
Денис Малюська - министр юстиции;
Олег Немчинов - министр Кабинета министров;
Игорь Уманский - министр финансов;
Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий.
В последующих голосованиях депутаты 285 голосами поддержали назначение на должность министра обороны Андрея Тарана и 288 голосами - Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел.
Голосование за новый Кабмин
Голосование за назначение Тарана министром обороны
Читайте онлайн-трансляцию внеочередного заседания парламента по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL, новоизбранный премьер Денис Шмыгаль озвучил приоритеты работы нового правительства, выступая в Раде.
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