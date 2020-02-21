Венедиктова не захотела встречаться с адвокатом Порошенко. Документ

Директор Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова не захотела встречаться с адвокатом пятого президента Украины Петра Порошенко Игорем Голованем.

Об этом Головань написал на своей странице в Facebook. Он выложил фото ответа ГБР на официальное обращение адвоката Порошенко о личном приеме.

В документе указано, что Венедиктова не является руководителем органа досудебного расследования, поэтому не может иметь доступа к материалам расследования.

"Директор государственного бюро расследований не является руководителем органа досудебного расследования, который наделен полномочиями по ознакомлению с материалами досудебного расследования, предоставления следователю письменных указаний и другими видами контроля за расследованием уголовных производств, соответственно отсутствуют основания для приема вас по вопросам, связанным с расследованием вышеуказанных уголовных производств", – говорится в ответе ГБР.

Facebook / Igor Golovan

"Это все, что следует знать о беспристрастности и объективности и.о. директора ГБР. Так она выполняет задачи "не врать". Какие там еще у нее задачи? "Не воровать" и "не отступать"?" – отметил Головань.

Напомним, что ранее Головань подал иск в суд относительно распространения Венедиктовой и его подчиненными недостоверной информации о том, что Порошенко якобы не появляется на допрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Головань заявил, что Венедиктова до сих пор не предоставила официальную информацию о расположении следственных подразделений ГБР в Киеве.

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