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19 февраля • обновлено в 17:12
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Пришли ведущие с канала Медведчука: в Украине разгорелся скандал вокруг ТВ для ОРДЛО

1.2т
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Ведущие телеканала "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец стали консультантами канала для оккупированных территорий, который создается на базе UATV, в результате чего две трети коллектива последнего уволились.

Об этом сообщила в Facebook бывшая журналистка UATV Анастасия Федченко.

" Два дня подбирала слова, чтобы рассказать об этом. Не подобрала. Дело в том, что встреча нового гендиректора, а также редактора, которая затем отказалась от должности, состоялась с коллективом еще 3 января. И встреча была первая и последняя. С тех пор журналистам и редакторам не объяснили голосом через рот, каким будет канал, его информационная политика. Я пришла на собеседование. В кабинете, откуда быстро выселили людей, которые делали программу интервью, сидели двое консультантов. Из "112 канала". Глаза стеклянные. На лицах приклеены улыбки. Разговаривали на русском с порога. По просьбе трудящихся. Консультанты – Владимир Полуев и Анна Степанец. Нового редактора я ждать не стала", – написала Федченко.

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Ведущих "112 Украина" взяли на канал для ОРДЛО

Ведущих "112 Украина" взяли на канал для ОРДЛО

По словам девушки, о новой политике редакции касательно агрессии России умолчали. Она также добавила, что 17 января написала заявление на увольнение с UATV. По словам Федченко, с телеканала ушло две трети коллектива. Сама она также "не захотела участвовать в таком фарсе".

"Я не вижу себя на этом канале. И не считаю, что для диалога с жителями оккупированных територий стоило разрушать единственный канал иновещания, чьи частоты, кстати, быстро заняли российские пропагандистские каналы, а иногда даже тот же "112", – рассказала Федченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Донбасс
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