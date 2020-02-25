Вакарчук уходит из Рады? СМИ попались на громкий фейк

Во вторник, 25 февраля, украинские и российские СМИ начали массово распространять информацию о том, что народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук якобы сложил депутатские полномочия.

Так, украинское издание НБН опубликовало новость с заголовком: "Вакарчук ушел из Верховной Рады: политик рассказал о важной причине своего ухода из парламента", сославшись на портал "7 дней". При этом на первоисточнике новость об уходе Вакарчука датирована 11 сентября 2008 года.

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Эту "новость" распространили некоторые украинские порталы. Позже этот фейк разнесли и российские СМИ, среди которых были "Известия", "Свободная пресса" и "Говорит Москва". При этом некоторые сайты ссылались на "Интерфакс-Украина", но такой информации на портале нет.

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При этом спикер партии "Голос" Ярема Дух в комментарии для OBOZREVATELподтвердил, что новость является фейком.

"Как делать фейки, приближенные к реальности? Берем новость 2008 года, когда Святослав понял, что в политику надо идти с командой единомышленников, и сложил мандат, убираем дату новости и начинаем распространять по интернету в 2020 году. Результат – вы сейчас читаете этот пост, а мне надо комментировать новости 12-летней давности", – добавил Дух в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандистские СМИ массово распространили провокационные данные якобы разведки касательно расследования крушения MH17 на Донбассе.

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