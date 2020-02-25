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25 февраля • обновлено в 16:22
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Вакарчук уходит из Рады? СМИ попались на громкий фейк

3.3т
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Во вторник, 25 февраля, украинские и российские СМИ начали массово распространять информацию о том, что народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук якобы сложил депутатские полномочия.

Так, украинское издание НБН опубликовало новость с заголовком: "Вакарчук ушел из Верховной Рады: политик рассказал о важной причине своего ухода из парламента", сославшись на портал "7 дней". При этом на первоисточнике новость об уходе Вакарчука датирована 11 сентября 2008 года.

Вакарчук уходит из Рады? СМИ попались на громкий фейк

Скриншот

Вакарчук уходит из Рады? СМИ попались на громкий фейк

Скриншот

Эту "новость" распространили некоторые украинские порталы. Позже этот фейк разнесли и российские СМИ, среди которых были "Известия", "Свободная пресса" и "Говорит Москва". При этом некоторые сайты ссылались на "Интерфакс-Украина", но такой информации на портале нет.

Вакарчук уходит из Рады? СМИ попались на громкий фейк

Скриншот

Вакарчук уходит из Рады? СМИ попались на громкий фейк

Скриншот

При этом спикер партии "Голос" Ярема Дух в комментарии для OBOZREVATELподтвердил, что новость является фейком.

"Как делать фейки, приближенные к реальности? Берем новость 2008 года, когда Святослав понял, что в политику надо идти с командой единомышленников, и сложил мандат, убираем дату новости и начинаем распространять по интернету в 2020 году. Результат – вы сейчас читаете этот пост, а мне надо комментировать новости 12-летней давности", – добавил Дух в Facebook.

Вакарчук уходит из Рады? СМИ попались на громкий фейк

Скриншот

Вакарчук уходит из Рады? СМИ попались на громкий фейк

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандистские СМИ массово распространили провокационные данные якобы разведки касательно расследования крушения MH17 на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" СМИ фейки
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Комментарии
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фил филька
фил филька
в свидосми так делают 99% новостей. один создает аккаунт в соцсети и пишет муйню. потом мелькая желтая газетенка делает ссылку на соцсеть. более крупная (но не менее желтая) типа обоза постит чушь ссылаясь на мелкую газетенку и т.д. в итоге это появляется в украинской правде)))
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фил филька
фил филька
ну и следующий шаг - упорыши бьются в экстазе заливая повидлом свои шальвары от радости))) но обязательно проходит время и перЫмога превращается в зраду и тут уже эти шальвары им приходиться отстирывать)
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