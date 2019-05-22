Вакарчук пригрозил Зеленскому повторением "референдума" в Крыму

Лидер группы "Океан Эльзы", новоиспеченный политик Святослав Вакарчук указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на опасность его решения провести референдум о мире с Россией.

Своим мнением поделился он в Facebook. По словам Вакарчука, это – проявление "старой политики".

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно", – написал он.

Святослав Вакарчук Униан

"Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это – старая политика", – добавил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сравнил референдум о переговорах с Россией с Brexit Великобритании. По его словам, решение Зеленского грозит исчезновением Украины.

Экс-президент Украины Петр Порошенко также раскритиковал инициативу Зеленского по референдуму, заявив, что народ Украины может воспринять его, как капитуляцию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!