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Вакарчук пригрозил Зеленскому повторением "референдума" в Крыму

4.6тЧитать материал на украинском

Лидер группы "Океан Эльзы", новоиспеченный политик Святослав Вакарчук указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на опасность его решения провести референдум о мире с Россией.

Своим мнением поделился он в Facebook. По словам Вакарчука, это проявление "старой политики".

"Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно", – написал он.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Униан

"Мы знаем как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это – старая политика", – добавил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сравнил референдум о переговорах с Россией с Brexit Великобритании. По его словам, решение Зеленского грозит исчезновением Украины.

Экс-президент Украины Петр Порошенко также раскритиковал инициативу Зеленского по референдуму, заявив, что народ Украины может воспринять его, как капитуляцию.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крымавнеочередные выборы в Раду
Персоны
Святослав ВакарчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Крым
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Этот переобувающийся товарищ с бешенными глазами сам несколько лет назад топил за референдумы по языку, федерализации и прочим важным вопросам, записи выступлений найти легко. Хоть ссы в глаза...
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Пусть Вакарчук собирает новый майдаун. А мы над ними поржём опять с поп-корном)))
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Куни Чан
Куни Чан
Уж не этому перекрытому даунито рассуждать о разумности народа. У него на роже написано "однажды пережрал психотропов" с тех пор такой
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