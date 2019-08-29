Вакарчук и Медведчук будут вместе работать в Раде

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук будут сотрудничать в одном парламентском комитете.

Это – комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, сообщил источник OBOZREVATEL в кулуарах Рады IX созыва.

Также туда вошли замглавы Меджлиса Ильми Умеров, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, внефракционный народный депутат Дмитрий Лубинец и представитель партии "Слуга народа" Максим Ткаченко.

Виктор Медведчук и Святослав Вакарчук

В партии "Слуга народа" заявляли, что их представители возглавят 21 из 23 комитетов. 28 августа Рада окончательно утвердила состав парламентских комитетов перед первым заседанием 29 августа.

Как писал OBOZREVATEL, комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, вероятнее всего, возглавит Дмитрий Лубинець.

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