В Украине заменят министра финансов: стало известно имя

Новым министром финансов Украины может стать бывший заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко.

Об этом OBOZREVATEL сообщили осведомленные источники. Он должен сменить на посту Игоря Уманского, которого назначили 4 марта.

У Марченко уже есть опыт работы в Министерстве финансов – в 2016-2018 годах он был заместителем министра.

Сергей Марченко может стать новым министром финансов

Чем известен Марченко

В 2002 году он окончил Академию государственной налоговой службы Украины, получив степень магистра управления государственными финансами.

После этого работал на разных должностях в Минфине, Государственной фискальний службе, парламентском комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, а также секретариате Кабмина. В 2009 году стал кандидатом экономических наук.

Марченко участвовал в разработке и продвижении реформ в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.

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С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины, помогал разрабатывать принятый в 2014 году Бюджетный кодекс, а также координировал написания законопроектов об изменении системы финансирования и автономизации медицинских учреждений.

Также он был экспертом аналитического центра Bendukidze Free Market Center. В 2016 году стал заместителем министра финансов.

31 августа 2018 года занял должность заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко. Отвечал за экономический блок вопросов. 19 мая 2019 года покинул пост.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" вызвали на встречу кандидатов на должности министра здравоохранения Максима Степанова и министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец.

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