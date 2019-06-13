В Украине создали новый государственный орган: чем займется

Кабинет министров одобрил решение о создании Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Так, проект соответствующего постановления был проголосован в среду, 12 июня. Новая структура будет относиться к системе центральных органов исполнительной власти и подотчетной Кабмину через Министерство культуры.

К компетенции службы относятся реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств, сообщает правительственный портал.

Религия в Украине Хвиля

"Государство-агрессор – Российская Федерация – сегодня пытается разрушить территориальную целостность Украинского государства, используя этническое и религиозное разнообразие украинского народа, раздувая конфликты и образуя линии раскола между различными этническими и религиозными сообществами", – сказал министр культуры Евгений Нищук.

По его словам, новая структура должна оперативно и качественно реагировать на текущие вызовы.

Министр подчеркнул, что особенно потребность в этом ощущается в регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заявлялось, что в связи с предоставлением Томоса УПЦ в Украине появится Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести. Целью нового органа будет пресечение нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся