ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

В Украине создали новый государственный орган: чем займется

2.4тЧитать материал на украинском

Кабинет министров одобрил решение о создании Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Так, проект соответствующего постановления был проголосован в среду, 12 июня. Новая структура будет относиться к системе центральных органов исполнительной власти и подотчетной Кабмину через Министерство культуры.

К компетенции службы относятся реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств, сообщает правительственный портал.

Новости
Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек "лыжных инструкторов"

Религия в Украине

Религия в Украине

Хвиля

"Государство-агрессор – Российская Федерация – сегодня пытается разрушить территориальную целостность Украинского государства, используя этническое и религиозное разнообразие украинского народа, раздувая конфликты и образуя линии раскола между различными этническими и религиозными сообществами", – сказал министр культуры Евгений Нищук.

По его словам, новая структура должна оперативно и качественно реагировать на текущие вызовы.

Министр подчеркнул, что особенно потребность в этом ощущается в регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заявлялось, что в связи с предоставлением Томоса УПЦ в Украине появится Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести. Целью нового органа будет пресечение нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
ПЦУТомос
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Всё ясно, новый Гидрант создаёт новые рабочие места своим друзьям. Ну и правильно, нужно доить этот скот до последней гривны...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронцова Рита
Воронцова Рита
Спacибо вcем тeм, ктo пoказaл мне этoт caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/ptgksym Пpocтo пройдя опрoc пoлучила пoчти пoлугодовую заpплату)) Пoльзуйтесь, покa ещe eсть возможноcть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
5 лет...истерии))))))))))))а результат...всё хуже и хуже живут животные на Окраине))))))))))))))Нам приятно...Так вам и надо собакам
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Сидоров Андрей, животное,а почему истеричный вой тут слышно только от тебя и тебе подобных собак?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel