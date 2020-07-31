В Украине перед местными выборами может начаться пиар на эко-темах, – эксперт.

Политолог Кирилл Сазонов предположил, что в нескольких городах Украины перед местными выборами, которые должны состоятся в октябре, начнут активно использовать экологические темы для достижения политических целей.

Об этом сообщает "5 канал". По его мнению, перед выборами можно наблюдать "всплеск гражданской активности". Эксперт предостерег: эко-тематика может стать одной из главных тем на выборах.

По его наблюдениям, такие тенденции уже наблюдаются в Днепре, Запорожье и Мариуполе. Там эко-темы используют для вывода людей на улицы. По его мнению, политикам выгодно использование именно такой тематики для пиара. В частности, они используют "картинку с активистами и псевдоактивистами".

"Политики вкладывают деньги в избирательную кампанию. И конечно эти деньги они могут использовать для каких-то акций. От экологических, до вопросов социальных, инфраструктурных, тарифных – любых", – сказал Сазонов.

По его мнению, одним из главных вопросов, которым могут воспользоваться политики для пиара, является опасность радиационного загрязнения главной водной артерии Украины – Днепра, которое может произойти вследствие дноуглубительных работ на реке Припять, которую обходят вниманием экологи.

"Никто не знает сколько радиации осталось в иле Днепра, Припяти и Десне, ведь никакие исследования не проводились", – отметил эксперт.

По его мнению, для решения этих и других хронических экологических проблем Украины нужны не традиционные проплаченные предвыборные акции, а стратегическая государственная программа, которая должна планомерно выполняться на протяжении десятков лет.