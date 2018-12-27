В ЦИК объявили о начале избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.
Соответствующее постановление ЦИК принял на своем заседании в четверг, 27 декабря, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.
Фокус
ЦИК утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины.
Официальное выдвижение кандидатов разрешено до 3 февраля. Предвыборная агитация разрешается со следующего дня после регистрации кандидата до 00.00 29 марта. Отказаться от баллотирования кандидат может до 7 марта.
Окружные избирательные комиссии должны быть созданы до 18 февраля включительно, участковые – до 12 марта.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8.00 до 20.00. Второй тур, в случае необходимости, пройдет 21 апреля. В таком случае ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 1 мая включительно, а инаугурация президента должна будет состояться до 31 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года.
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