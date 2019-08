В США выдвинули жесткое требование Путину из-за Украины

США в очередной раз призвали власти России прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму, из-за которой страдают миллионы украинцев.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Посольства США в Киеве в Twitter и приурочено Всемирному дню гуманитарной помощи.

"Наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, которые страдают из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", – подчеркнули дипломаты.

Всемирный день гуманитарной помощи был провозглашен в 2008 году Генеральной Ассамблеей ООН. Он призван напоминать обществу о необходимости обеспечивать жизненно необходимыми вещами нуждающихся людей во всех странах.

This World Humanitarian Day our thoughts are with the millions of civilians suffering because of conflict, including those in the Donbas and Crimea. The Kremlin controls the violence in eastern Ukraine, and must end its aggression immediately. #NotATarget