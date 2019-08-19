Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

В США выдвинули жесткое требование Путину из-за Украины

3.5т Читать материал на украинском

США в очередной раз призвали власти России прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму, из-за которой страдают миллионы украинцев.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Посольства США в Киеве в Twitter и приурочено Всемирному дню гуманитарной помощи.

"Наши мысли несутся к миллионам мирных жителей, которые страдают из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", – подчеркнули дипломаты.

Новости
Россия украла оружие? США обнародовали громкое разоблачение ядерного ЧП под Архангельском

Всемирный день гуманитарной помощи был провозглашен в 2008 году Генеральной Ассамблеей ООН. Он призван напоминать обществу о необходимости обеспечивать жизненно необходимыми вещами нуждающихся людей во всех странах.

Флаг США и флаг Украины

Флаг США и флаг Украины

pravdainform

Как писал OBOZREVATEL, министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что новые санкции против Российской Федерации вступят в силу уже 26 августа. Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
18
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На странице Посольства США в Киеве в Twitter.....лучше уж мелом на МАНДАйне незалежностi...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Питон Каа
Питон Каа
В Крыму уже все хорошо, там никто уже не страдает. Все страдальцы удрали страдать на Украину. А на Донбассе война сама по себе закончиться не может, тем более что США ее активно подогревают, ведь им она выгодна - зона нестабильности у российской границы да и всегда можно саму Россию в чем-нибудь обвинить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...