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19 октября • обновлено в 16:37
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В "Слуге народа" задумали отменить люстрацию: в чем дело

1.3т Читать материал на украинском

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Макс Бужанский подал законопроект об отмене закона №2287 о люстрации чиновников времен экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает ZN. Проект поступил на рассмотрение парламента 18 октября.

Максим Бужанский

Максим Бужанский

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Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что люстрация чиновников времен Януковича нарушает их права. По мнению судей, люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к "незаконным увольнениям".

Тем самым, отмечают в ЕСПЧ, украинский закон "Об очищении власти", принятый в 2014 году, отличается от процедур люстрации, внедренных в государствах Центральной и Восточной Европы, которые являются "более целевыми и узконаправленными".

В 2015 году депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный суд Украины с просьбой проверить закон на соответствие Конституции, также два представления подал Верховный суд. Впоследствии в Украине люстрировали порядка 900 чиновников.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что суд Киева может восстановить в руководящих должностях порядка 100 прокуроров, которые были люстрированы.

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Тема
Люстрация в Украине
Персона
Макс Бужанский
Место
Украина
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