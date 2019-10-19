В "Слуге народа" задумали отменить люстрацию: в чем дело

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Макс Бужанский подал законопроект об отмене закона №2287 о люстрации чиновников времен экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает ZN. Проект поступил на рассмотрение парламента 18 октября.

Максим Бужанский Twitter.com

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что люстрация чиновников времен Януковича нарушает их права. По мнению судей, люстрация применялась к очень широкому кругу лиц, что привело к "незаконным увольнениям".

Тем самым, отмечают в ЕСПЧ, украинский закон "Об очищении власти", принятый в 2014 году, отличается от процедур люстрации, внедренных в государствах Центральной и Восточной Европы, которые являются "более целевыми и узконаправленными".

В 2015 году депутаты Верховной Рады обратились в Конституционный суд Украины с просьбой проверить закон на соответствие Конституции, также два представления подал Верховный суд. Впоследствии в Украине люстрировали порядка 900 чиновников.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что суд Киева может восстановить в руководящих должностях порядка 100 прокуроров, которые были люстрированы.

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