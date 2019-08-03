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В "Слуге народа" определились с кандидатурой спикера Верховной Рады

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На кандидатуру спикера Верховной Рады Украины выдвинут главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Это подтвердил сам политик, сделав соответствующее заявление во время визита президента Владимира Зеленского в Трускавец, где сейчас проходит обучение депутатов "Слуги народа".

"На сегодняшний день партия будет меня предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной Рады Украины", – сказал он.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

РБК-Украина

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
политика Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа"
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