В сети всплыло показательное видео с сепаратистом Струком, который идет в мэры
Ранее правоохранители разоблачили Струка на подкупе избирателей в Кременной, его задержали
Также в указанном населенном пункте пытались зарегистрировать людей из соседних поселков, чтобы те проголосовали за одиозного политика 25 октября
В 2014 году ексрегионал обещал уничтожать ВСУ
В сети напомнили о видео, датированное маем 2014 года, со скандальным экс-регионалом Владимиром Струком. Тогда он поддерживал террористов "ЛНР", а теперь решил баллотироваться в мэры прифронтового города Кременная Луганской области.
Показательные кадры обнародовал пользователь Highland Freeman в Twitter, отметив, что они были сняты в городе, который до сих пор остается оккупированным российскими захватчиками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Кандидат в мэры города Кременная, прифронтового населенного пункта на Луганщине – Владимир Струк. Бывший нардеп-регионал, в 2014 году под российскими флагами организовывал "самооборону из воинов-интернационалистов" в Лутугино (сейчас это оккупированная территория)", – подчеркнул автор сообщения.
В частности, в пропагандистском ролике Струк с "георгиевской лентой", которую носят российские боевики "Л/ДНР", озвучил антиукраинскую речь перед якобы ветеранами Второй мировой войны.
"Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господь: только нога ступит на землю нашего Донбасса – они немедленно будут уничтожены!" – говорил сепаратист о Вооруженных силах Украины, которые освобождали захваченные города востока.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сторонник террористов "ЛНР" Струк баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Он избирался на 113 округе в Луганской области.
Политик шел как самовыдвиженец, но при этом использовал символику политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Во время агитации Струк опозорился подкупом избирателей.
В 2014 году он поддерживал террористов "ЛНР" и был одним из организаторов "референдума". Экс-регионал активно выступал на митингах боевиков и открыто агитировал за отделение региона от Украины.
Впрочем, Служба безопасности Украины не увидела признаков преступления в действиях Струка.