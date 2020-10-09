В сети всплыло показательное видео с сепаратистом Струком, который идет в мэры

В сети напомнили о видео, датированное маем 2014 года, со скандальным экс-регионалом Владимиром Струком. Тогда он поддерживал террористов "ЛНР", а теперь решил баллотироваться в мэры прифронтового города Кременная Луганской области.

Показательные кадры обнародовал пользователь Highland Freeman в Twitter, отметив, что они были сняты в городе, который до сих пор остается оккупированным российскими захватчиками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кандидат в мэры города Кременная, прифронтового населенного пункта на Луганщине – Владимир Струк. Бывший нардеп-регионал, в 2014 году под российскими флагами организовывал "самооборону из воинов-интернационалистов" в Лутугино (сейчас это оккупированная территория)", – подчеркнул автор сообщения.

В частности, в пропагандистском ролике Струк с "георгиевской лентой", которую носят российские боевики "Л/ДНР", озвучил антиукраинскую речь перед якобы ветеранами Второй мировой войны.

"Если это будет необходимо, мы защитим свой город, свою Луганщину. Не дай Господь: только нога ступит на землю нашего Донбасса – они немедленно будут уничтожены!" – говорил сепаратист о Вооруженных силах Украины, которые освобождали захваченные города востока.

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