"Зеленский c братвой едет!" В сеть попало видео кортежа президента

В сети появилось очередное видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Из-за него остановили движение в самом центре Киева – у Украинского дома.

Роликом поделилась в Instagram блогер vika.d.evil, пожаловавшись, что люди не могут попасть домой из-за остановки движения ради проезда вереницы авто президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Господин Зеленский едет. Где еще братва?" – возмутилась девушка. На кадрах видно, что в кортеже Зеленского более 10 авто, его сопровождают полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.

Кортеж Зеленского

Скриншот видео Кортеж Зеленского возле Украинского дома

Скриншот видео Кортеж Зеленского возле Украинского дома

Скриншот видео Кортеж Зеленского возле Украинского дома

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 ноября вечером в Киеве перекрыли проспект Бажана для проезда президентского кортежа.

Также в сети вызвало массу возмущений видео с кортежем президентаУкраины Владимира Зеленского во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Житомире.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не ездит на работу на велосипеде, как его персонаж в сериале "Слуга народа", потому что существует опасность.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян показал фото, на котором видно, что по маршруту кортежа Зеленского расставлены бойцы Национальной гвардии.

Однако в ОПУ Омеляна обвинили в распространении ложной информации и разъяснили ситуацию. Там заверили, что бойцы НГУ охраняют множество трасс и дорог по всей стране.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!