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13 декабря • обновлено в 10:00
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"Зеленский c братвой едет!" В сеть попало видео кортежа президента

1.7т
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В сети появилось очередное видео с кортежем президента Украины Владимира Зеленского. Из-за него остановили движение в самом центре Киева – у Украинского дома.

Роликом поделилась в Instagram блогер vika.d.evil, пожаловавшись, что люди не могут попасть домой из-за остановки движения ради проезда вереницы авто президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Господин Зеленский едет. Где еще братва?" – возмутилась девушка. На кадрах видно, что в кортеже Зеленского более 10 авто, его сопровождают полицейские машины с включенными проблесковыми маячками.

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Кортеж Зеленского

Кортеж Зеленского

Скриншот видео

Скриншот видео

Кортеж Зеленского возле Украинского дома

Скриншот видео

Скриншот видео

Кортеж Зеленского возле Украинского дома

Скриншот видео

Скриншот видео

Кортеж Зеленского возле Украинского дома

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 ноября вечером в Киеве перекрыли проспект Бажана для проезда президентского кортежа.

  • Также в сети вызвало массу возмущений видео с кортежем президентаУкраины Владимира Зеленского во время встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко в Житомире.

  • Напомним, ранее Зеленский заявил, что не ездит на работу на велосипеде, как его персонаж в сериале "Слуга народа", потому что существует опасность.

  • Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян показал фото, на котором видно, что по маршруту кортежа Зеленского расставлены бойцы Национальной гвардии.

  • Однако в ОПУ Омеляна обвинили в распространении ложной информации и разъяснили ситуацию. Там заверили, что бойцы НГУ охраняют множество трасс и дорог по всей стране.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
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Полтавочка Наталочка
Полтавочка Наталочка
Порох пешком ходил))
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Можно подумать, что Петя пешком ходил или на трамвае ездил.
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