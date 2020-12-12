В России ввели санкции против "слуг народа"

Российское правительство расширило санкции против Украины, добавив в него представителей фракции "Слуга народа".

Всего в списке указаны 849 человек. Документ обнародован на портале правовой информации РФ.

Так, под ограничительные меры России попали глава фракции СН Давид Арахамия, его заместители Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Ольга Васильева-Смаглюк, Никита Потураев, Николай Тищенко, а также исключенные нардепы Гео Лерос и Анна Скороход и бывший нардеп, а ныне министр культуры Александр Ткаченко.

В перечне также указаны спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

При этом отсутствуют в санкционном списке Александр Дубинский и Андрей Холодов.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 декабря согласились продлить экономические санкции против России, которые были введены из-за оккупации Россией украинских территорий