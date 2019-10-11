"Виталик-водитель": Кошкина рассказала, как в Раду от "Слуги народа" прошел случайный человек

Журналистка Соня Кошкина поделилась историей о том, как в Верховную Раду по мажоритарному округу от президентской партии "Слуга народа" прошел водитель, документы которого якобы случайно попали в Центризбирком.

Подробности она рассказала в своем Telegram-канале, не указывая источника информации. При этом, Кошкина заверила, что все факты соответствуют действительности.

Так, по ее словам, на одном из округов несколько созывов подряд побеждал некий контрабандист, который "убирал" всех конкурентов.

В Раду от "Слуги народа" случайно прошел водитель

"Последний день перед сдачей документов в ЦИК. В одном помещении собрались лидеры "Слуги" в данном регионе. Решают организационные вопросы. Один из главных – кого поставить на "проклятый" округ? Ни мытьем, ни катаньем, ни за деньги, не хочет никто", – написала Кошкина.

В комнату, где заседали "слуги народа" вошел водитель одного из них, которого зовут Виталий, и у него попросили паспорт. Таким образом якобы был определен кандидат по округу. На удивление Кошкиной, он победил своих оппонентов и прошел в Раду.

"Слушая эту историю, я не знала, плакать ли мне или смеяться. Ведь она реальна. Абсолютно реальна. Виталик-водитель – это даже круче свадебного фотографа и тамады. Сам он, бедняга, конечно, не в своей тарелке – сидит в зале тише воды, ниже травы. Тем не менее, факт: он – народный депутат", – подытожила Кошкина.

Однако пользователи усомнились в правдивости рассказа, обратив внимание на нестыковки. В комментариях Кошкиной указали на то, что она заявила, что не изменяла имени нардепа, но среди мажоритарщиков от "Слуги народа" Виталия не оказалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду от "Слуги народа" прошла "светская львица" из Мариуполя Маргарита Шол.

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