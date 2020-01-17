В Раде поддержали увольнение министра Бабак: назван преемник

В пятницу, 15 января, в Верховной Раде поддержали отставку министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Решение приняли на комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. За увольнение проголосовал 21 член комитета.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины... уволить Бабак Алену Валерьевну с должности министра развития общин и территорий Украины. Поручить народным депутатам, членам комитета... разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления об увольнении Бабак Алены Валерьевны с должности министра развития общин и территорий Украины. Рекомендовать Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении Бабак Алены Валерьевны с должности министра развития общин и территорий Украины принять в целом", – сообщил председатель комитета Андрей Клочко.

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Отметим, что самой Бабак на заседании не было. При этом часть членов комитета настаивала, чтобы в дальнейшем подобные решения принимались при участии должностных лиц, вопрос об отставке которых рассматривается.

Также комитет предложил назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра Украины – министра развития общин и территорий Украины. Сейчас чиновник возглавляет Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

Алена Бабак

Напомним, что 2 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля.

Денис Шмыгаль

Как сообщал OBOZREVATEL, информация об отставке Алены Бабак поступила вечером 16 января. Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что Бабак написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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