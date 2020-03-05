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5 марта • обновлено в 14:44
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В Раде определились с новым министром образования. Документ

10.3т
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Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина может возглавить Министерство науки и образования Украины.

Предложение с ее назначением направлено премьер-министру Денису Шмыгалю. Документ подписал ряд народных депутатов.

Отметим, что Гришина является председателем подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Юлия Гришина

Юлия Гришина

Юлия Гришина родилась 16 июня 1978 года. Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко. Нардеп – доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко.

Документ с предложением на назначение Гришиной

Документ с предложением на назначение Гришиной

Отметим, что в 2016 году подавала свою кандидатуру на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Но не прошла, поскольку не набрала минимального допустимого балла на экзамене.

В Раде нашли замену Новосад: кто станет новым министром науки и образования

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования Анна Новосад отказалась работать в составе нового правительства и заявила о желании покинуть пост.

Новосад отметила, что Минобразования в течение последних шести месяцев отработало максимально возможно в сложившейся ситуации.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Министерство образования Украины Партия Слуга народа
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