Партия Слуга народа сама задокументировала свое собственное нарушение статей 51 и 52 Избирательного Кодекса Украины. За несколько часов до выборов Слуга народа объявила, что собирается проводить "общенациональный опрос" Зеленского за свои деньги, и о найме коммерческой структуры, которая будет опрос проводить.

Такого не делали ранее ни один президент и ни одна партия. Причем забавно, что Слуги народа пытаются всячески выкрутиться из этой истории - президентский "общенациональный" опрос уже объявили экзит-поллом, и наняли социологическую фирму для его проведения. Руководить "социологией" будет Артем Гагарин - зайдите к нему на страницу, это, оказывается, музыкальный редактор студии Квартал 95.

Музыкальный редактор, по его словам, проводит тренинги для "социологов", и будет отвечать за достоверность социологического опроса, на основании которого президент Украины якобы собирается принимать решения. По словам Гагарина, опрашивающие будут стоять в манишках и с объявлением "5 питань від президента" - это Артем агитацией не считает, хотя такие манишки и надписи - это и есть агитация. Но во-первых, экзит-полл - это опрос про результаты голосования, а не про вопросы, которые входят в программу одной из партий.

А во-вторых, экзит-полл проводится без всяких накидок и всяких брендов, и без упоминаний президента, тем более - социологи действуют без рекламы. Так что читайте закон Украины - любые публичные действия партий в день выборов, ЛЮБЫЕ, являются СКРЫТОЙ АГИТАЦИЕЙ на выборах. Делаю скрин статей для тех, кто закон привык не уважать.

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