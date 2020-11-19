В ООН признали незаконными российские "органы власти" в Крыму

В резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам особо отметил, что органы власти, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно "оккупационными органами Российской Федерации", говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Россия занимается дискриминацией жителей полуострова, включая крымских татар, а также украинцев и тех, кто принадлежит к другим этническим и религиозным группам.

Члены комитета осудили нарушения прав человека в оккупированном Крыму, попытку аннексии и временную оккупацию полуострова Россией, а также навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и голосований, изменение демографического состава населения и подавления национальной идентичности.

Комитет обеспокоен разрушительной деятельностью оккупантов, сопровождающейся экспроприацией земель, сносом домов, истощением природных и сельскохозяйственных ресурсов, оказывающей негативное влияние и способствующей изменению экономической и демографической структуры Крыма.

Особую обеспокоенность вызывает объявление Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретом его деятельности.

В ООН призвали РФ уважать свободу мысли и выражения взглядов, прекратить практику уголовного преследования жителей Крыма, сопротивляющихся призыву в вооруженные силы РФ, создать условия для безопасного возвращения домой всех внутренне перемещенных лиц и беженцев и т.д.

"Пятая подряд резолюция по Крыму наглядно демонстрирует осуждение оккупации полуострова мировым сообществом, а также подтверждает насущные потребности в доступе международных организаций к полуострову", – подчеркнул вице-премьер – министр МинТОТ Алексей Резников.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что вице-премьер РФ, назначенный "куратором" оккупированного Крыма, Марат Хуснуллин пояснил дефицит воды на полуострове тем, что ее "воруют". Он заявил журналистам, что российские правоохранители при необходимости могут быть привлечены для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму.