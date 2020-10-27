В Офисе президента заподозрили вспышку COVID-19

Пандемия коронавируса в Украине, вероятно, могла добраться до Офиса президента Владимира Зеленского.

У нескольких заместителей главы ОП Андрея Ермака якобы подозревают инфицирование COVID-19. Об этом информирует Telegram-канал "Украинской правды".

"Похоже, что в Офисе президента вспышка коронавируса. Сразу у нескольких заместителей Ермака подозревают COVID-19", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Офисе президента предупредили, что в следующие 20 дней в Украине случаи инфицирования коронавирусом могут увеличиться вдвое, в частности, по сравнению с 22 октября. По данным СМИ, якобы такой прогноз экспертов был озвучено на закрытом заседании в ОПУ.

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