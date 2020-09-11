В научной работе Шкарлета официально нашли плагиат. Документ

В научном исследовании и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета нашли плагиат.

К такому решению пришел Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, передает Liga.net.

Отмечается, что обращение о плагиате поступили от нардепа из "Голоса" Инны Совсун, ОО "Трон" в лице Светланы Вовк (сообщество "Дисергейт"), и также от Секретариата Правительства с просьбой проверить факты.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", – сообщил глава комиссии Сергей Квит.

Плагиат был признан иностранными экспертами, которые изучали копии работы Шкарлета. Все документы со сравнительными таблицами опубликованы на сайте ведомства.

Шкарлет сам на заседание не явился, а вместо него прибыл адвокат Александр Радченко. Юрист постоянно перебивал главу комиссии Квита, заявлял ему отвод.

"У него конфликт интересов, так как у вас личные неприязненные относить со Шкарлетом, потому что на встрече с ректорами в публичном пространстве заявили, что Шкарлет говорит неправду и искажает факты", – высказывался адвокат.

Однако юридически он не имел таких полномочий, поэтому члены комитета решили не рассматривать запрос адвоката и продолжили заседание, когда он ушел.

Поясним, что решение комитета несет рекомендательную силу. Комитет предложил агентству установить плагиат в статьях.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть диссертации Сергея Шкарлета оказалась плагиатом с российских источников.

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