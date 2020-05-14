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14 мая • обновлено в 16:38
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В МИД объяснили встречу Германии и РФ по Донбассу

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала о переговорах заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина. По словам Кулебы, Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая предлагает новые инициативы, в частности, повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

"Очевидно, дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии, – ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило – мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной не идет речи", – отметил Кулеба.

"Мы знали заранее": в МИД объяснили встречу Германии и РФ по Донбассу

Он отметил, что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Напомним, накануне Козак прибыл в Берлин на переговоры с помощником немецкого канцлера Ангелы Меркель. При этом они проходили без участия украинской стороны, а сам Козак находится под действием санкций.

По итогам встречи Козак заявил, что консультации с представителями немецкого правительства дадут дополнительный импульс нормандском формата. Берлин также пояснил, что Козак смог посетить Германию, поскольку для него сделали исключение из-за статуса переговорщика по Украине. До назначения в Администрацию президента России он был вице-премьером и был включен в санкционный список.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым представителем в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы стал председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин. Он назвал условия проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Дмитрий Козак Дмитрий Кулеба
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Бл... сц...ки, и зрады за перемоги выдают))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так это Украина встречу замутила? А чо тогда её саму бортанули?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Через 6 лет вступления в Европу они начали что то подозревать. На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом он рассказал в интервью DW. Запись доступна на YouTube. По словам вице-премьера, нынешние квоты, предусмотренные соглашением, уже не устраивают украинских бизнесменов. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.
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