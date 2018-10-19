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"Сыграют, как Путин в Крыму": украинцев предупредили о коварных планах Венгрии на Закарпатье

25.7тЧитать материал на украинском

Венгрия раздает паспорта на Закарпатье не только своим землякам, но даже этническим украинцам, в надежде когда-нибудь повторить "крымский сценарий" в регионе.

Об этом заявил в эфире программы "Кворум" на ObozTV глава общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж. По его мнению, "в Венгрии эта политика делается в угоду Российской Федерации".

Эксперт, в частности, прокомментировал украинский закон о языках, который вызвал недовольство официального Будапешта.

"Говорится о том, чтобы дети изучали вместе со своим языком украинский, чтоб они не жили в резервации или в "бантустане". А именно этого хочет Венгрия - чтобы та небольшая территория, где проживают венгры, жила в резервации, в тепличных провенгерских условиях, и не ассимилировалась. Потому что в перспективе Венгрия имеет виды на эту территорию", - подчеркнул он.

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Джердж отметил, что паспорта дают не только венграм по национальности.

"Венгров там до 100 тыс. населения, а всего на Закарпатье живет 1,5 млн. Это украинский регион, и украинцев там большинство, но венгры выдают паспорта и украинцам. Они хотят сформировать там политическое крыло, которое в перспективе может сыграть так, как Россия действовала в Крыму", - отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано видео, как в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

Официальный Будапешт настаивает, что консул Венгрии в Берегово, который раздавал венгерские паспорта жителям Закарпатья, действовал в строгом соответствии с законами своей страны.

Смотрите программу "Кворум" на ObozTV каждое воскресенье в 09:00

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Сергей Джердж
Место
Украина
Объекты
Венгрия претензии Венгриивенгры Закарпатья
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Сухова Дарья
Сухова Дарья
Украинцы слишком добрые и гуманные. Так нельзя. Наглые пользуются добротой, миролюбием и человечностью других и начинают нагло садиться на голову. Надо брать пример с России. Там не церемонятся-сразу руки за спину и на нары и не факт, что потом останется в живых.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Сухова Дарья, Брать пример с "агрэсора" ??? Да ты сепарка!!! Уверен что не меньше сотни "слишком добрых и гуманных" украинцев ,уже строчат донос в СБУ на тебя и на твоих родственников.
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Z Vladimir
Z Vladimir
Если Венгрия так хочет присоединиться к себе один из беднейших кластеров Украины - то не нужно им мешать. Нужно только предупредить о том, что если они этого хотят, то должны будут смириться с тем,что Будапешт будет административным центром Венгерской области на территории Украины!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Венгры Закарпатья не являются ЗЕМЛЯКАМИ венгров из Венгрии. Это люди одинакового этнического происхождения.
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