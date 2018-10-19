"Сыграют, как Путин в Крыму": украинцев предупредили о коварных планах Венгрии на Закарпатье

Венгрия раздает паспорта на Закарпатье не только своим землякам, но даже этническим украинцам, в надежде когда-нибудь повторить "крымский сценарий" в регионе.

Об этом заявил в эфире программы "Кворум" на ObozTV глава общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж. По его мнению, "в Венгрии эта политика делается в угоду Российской Федерации".

Эксперт, в частности, прокомментировал украинский закон о языках, который вызвал недовольство официального Будапешта.

"Говорится о том, чтобы дети изучали вместе со своим языком украинский, чтоб они не жили в резервации или в "бантустане". А именно этого хочет Венгрия - чтобы та небольшая территория, где проживают венгры, жила в резервации, в тепличных провенгерских условиях, и не ассимилировалась. Потому что в перспективе Венгрия имеет виды на эту территорию", - подчеркнул он.

Джердж отметил, что паспорта дают не только венграм по национальности.

"Венгров там до 100 тыс. населения, а всего на Закарпатье живет 1,5 млн. Это украинский регион, и украинцев там большинство, но венгры выдают паспорта и украинцам. Они хотят сформировать там политическое крыло, которое в перспективе может сыграть так, как Россия действовала в Крыму", - отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано видео, как в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

Официальный Будапешт настаивает, что консул Венгрии в Берегово, который раздавал венгерские паспорта жителям Закарпатья, действовал в строгом соответствии с законами своей страны.

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