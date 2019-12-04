В Харькове нагрянули к "слуге народа" с похоронными венками. Видео

В Харькове представители "Национального корпуса" принесли в офис народного депутата от "Слуги народа" Юрия Здебского мешок земли и траурный венок.
Видео данного инцидента опубликовали на YouTube-канале "Нацкорпуса".
Отмечается, что националисты хотели поговорить со Здебским о голосовании за закон об открытии рынка земли в Украине, но не застали нардепа в офисе.
Представители "Нацкорпуса" оставили помощникам народного депутата мешок с черноземом, а также траурный венок с надписью "Рынок украинской земли".
Юрий Здебский
Как сообщал OBOZREVATEL, региональным отделениям "Национального корпуса" приказали провести акции в приемных отделениях партии "Слуга народа" в рамках протеста против утверждения "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли в Украине.
Так, на Ивано-Франковщине уже прошли первые пикеты "Нацкорпуса". Активисты пришли к двум "слугам народа" с мешками земли.
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