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4 декабря • обновлено в 13:43
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В Харькове нагрянули к "слуге народа" с похоронными венками. Видео

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В Харькове представители "Национального корпуса" принесли в офис народного депутата от "Слуги народа" Юрия Здебского мешок земли и траурный венок.

Видео данного инцидента опубликовали на YouTube-канале "Нацкорпуса".

Отмечается, что националисты хотели поговорить со Здебским о голосовании за закон об открытии рынка земли в Украине, но не застали нардепа в офисе.

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Представители "Нацкорпуса" оставили помощникам народного депутата мешок с черноземом, а также траурный венок с надписью "Рынок украинской земли".

Юрий Здебский

Юрий Здебский

Как сообщал OBOZREVATEL, региональным отделениям "Национального корпуса" приказали провести акции в приемных отделениях партии "Слуга народа" в рамках протеста против утверждения "формулы Штайнмайера" и открытия рынка земли в Украине.

Так, на Ивано-Франковщине уже прошли первые пикеты "Нацкорпуса". Активисты пришли к двум "слугам народа" с мешками земли.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
Теги
Партия Слуга народа Национальный корпус
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Junio Van
Junio Van
рагулизм заразен. вот и харьков...
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