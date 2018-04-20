В Германии рассказали, как Кремль будет раскачивать Украину

Депутат Европарламента, докладчик по вопросу выполнения Украиной политической части Соглашения об ассоциации с ЕС Михаэль Галер уверен, что, чем большие успехи будет демонстрировать Украина, тем сильней Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию.

При этом, по его словам, нельзя однозначно сказать, что является наибольшей угрозой для Украины — война или коррупция, сообщает УНИАН.

"Если бы мы смогли найти решение с россиянами, это бы не положило автоматически конец коррупции. Это две разные вещи. Или наоборот, если мы бы действительно достигли хороших показателей в борьбе с коррупцией, успехов, я боюсь, что после этого россияне даже еще больше будут пытаться дестабилизировать страну, потому что, когда они увидят, что Украина является успешной, это будет самой большой опасностью для Путина дома", - пояснил он.

Галер подчеркнул, что агрессия России заключается не только в аннексии Крыма и военных действиях на Донбассе.

"В стране также есть много структур и секретных предателей, которые, как бы мы сказали в Германии, хотели бы танцевать на двух свадьбах, которые, с одной стороны, в Украине, но неофициально поддерживают свои отношения с Кремлем. Эти предатели имеют тайную повестку дня, и это также является угрозой", - пояснил евродепутат.

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По словам докладчика, применение законодательства, соответствующего стандартов ЕС, уменьшит количество предателей и взяточников.

"Мы должны создать ситуацию, в которой мы, друзья Украина, можем сказать нашей аудитории, что список достигнутых целей увеличивается, а количество пунктов, которых еще не хватает, уменьшается. Я думаю, мы на хорошем пути, но нужно приложить больше усилий. По состоянию на сегодняшний день я хотел бы, чтобы все - президентская администрация, правительство, парламент - поняли, где есть реальная потребность продолжать и показать результат. Иначе будут увеличиваться сарказм, цинизм или отчаяние, а это не то, что мы хотим, чтобы произошло в стране", - добавил Галер.

Как сообщал "Обозреватель", вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия активизировала различные гибридные инструменты войны по всей Украине в предвыборный год.