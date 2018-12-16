В деле Насирова не должно быть политического давления – Порошенко

В деле Главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова не должно быть политического давления. Такое заявление сделал Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции 16 декабря в Киеве.

"Как только я сейчас на пресс-конференции скажу, что судьба Насирова должна решиться так или иначе, и это моя позиция как президента – это прямая позиция, чтобы идти в Европейский суд по правам человека по поводу политического давления во время судебного рассмотрения дела. У меня есть собственное мнение, но комментировать я не буду", - заявил Петр Порошенко.

Он также высказал уверенность в том, что кассационная инстанция определенно примет законное решение в деле возобновления Романа Насирова на должности Главы ГФС.

Президент Петр Порошенко

"Я твердо уверен, что кассационная инстанция внимательно изучит все обстоятельства и примет соответствующее законное решение", - подчеркнул президент.

Петр Порошенко также отметил, что позиция правительства Украины в том вопросе ему также хорошо известна:

"Насколько мне известна позиция правительства, оно не восстановило (Романа Насирова на должности Главы ГФС – Ред.), подало апелляцию. Я эту позицию принял во внимание", - подытожил президент Украины.

Напомним, решение о восстановлении Романа Насирова в должности Главы ГФС было принято Окружным административным судом Киева 11 декабря и немедленно вступило в законную силу в части восстановления Насирова на должности.

Решение принимала коллегия судей из троих человек.

Как известно, заслуженный юрист Украины, судья, экс-нардеп Юрий Кармазин заявил, что уголовное дело в отношении Романа Насирова является сфабрикованным, ведь реальных доказательств его вины никто не предоставил.

В свою очередь, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун заявил, что при увольнении Романа Насирова с должности Главы ГФС должностные лица Кабинета министров нарушили законодательство. Он также заявил, что решение суда о восстановлении Насирова обязательно для выполнения.