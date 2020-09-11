В Берлине стартовали переговоры советников "нормандской четверки": названы темы

В ходе переговоров советников лидеров стран "Нормандской четверки" обсудят “режим тишины" на Донбассе и подготовку к саммиту глав Украины, Германии, Франции и России.

Об этом рассказал журналистам перед началом встречи в Берлине руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. он добавил, что украинская делегация также поднимет вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Конечно, мы будем поднимать очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников Нормандского формата", – сказал Ермак.

По его словам, также советники обсудят важный вопрос проведения следующего саммита лидеров Нормандской четверки в Берлине. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают стремление Украины провести его как можно скорее. В то же время глава ОП подчеркнул, что встреча лидеров государств будет возможной только после выполнения большинства пунктов, о которых договорились в Париже в декабре 2019 года.

"Украинская сторона со своей стороны делает все возможное и даже невозможное. И мы надеемся, что такая договоренность будет достигнута", – сказал Ермак.

Он также отметил, что в Берлине обсудят процесс согласования новых точек разведения сил на Донбассе, разминирования территории и открытия новых КПВВ на линии разграничения. Эти вопросы рассматривались в рамках встреч Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, украинская делегация поднимет вопрос о возобновлении процесса обмена заложников, который остается одной из приоритетных задач руководства Украины.

Глава ОП отметил, что Украина выполнила свое "домашнее задание", и выразил надежду, что удастся дать "очень серьезный толчок" в этом вопросе.

"Украинская сторона настроена на результат, на то, чтобы интересы государства были достигнуты. Надеемся, что будем иметь определенные результаты сегодняшней беседы", – сказал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, на новой встрече советников глав государств "нормандской четверки", которая состоится в пятницу, 11 сентября, в Берлине одним из вопросов будет гибель украинских военных во время перемирия на Донбассе.

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