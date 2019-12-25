Уволенный Зеленским Бно-Айриян назвал имя "куратора коррупции" регионов Украины

Первый заместитель Офиса президента Украины Сергей Трофимов отвечает в ОПУ за курирование вертикальной региональной политики в стране.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал бывший глава КОГА Михаил Бно-Айриян.

Экс-чиновник рассказал, что при назначении на должность президент Владимир Зеленский обещал ему, что он сможет сам выбирать людей на ключевые направления.

"Но потом, уже на исполнительском уровне, начали возникать сложности с назначениями. Я так не смог поставить людей, которых хотел. В общей сложности подал 13 кандидатов на должности своих замов. В то же время мне предложили человека, который, на взгляд Офиса президента (Трофимова – Ред.), был компетентен и эффективен, на что я сказал, что все-таки у меня есть сомнения по поводу этого кандидата", – пояснил он.

Бно-Айриян добавил, что Трофимов лично предлагал некоторых людей на руководящие должности в области. При этом он не отрицает, что "человек Трофимова" мог заниматься коррупционной деятельностью.

"Мне сложно сказать. Исключать этого (лоббирования интересов – Ред.) нельзя", – отметил экс-глава Киевщины.

Сергей Трофимов Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской областной госадминистрации.

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