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13 декабря • обновлено в 20:38
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"Утопит всех в крови": Зверобой вызвала Зеленского "один на один"

2.5т
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Волонтер Маруся Зверобой попросила президента Украины Владимира Зеленского встретиться с ней тет-а-тет.

В телеграм-канале Зверобой заявила, что глава государства должен услышать голос тех, кто опасается "капитуляции". При этом, обращаясь к президенту на "ты", она заявила о готовности пожать ему руку.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты! У него должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства"! Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал. Володя, я думаю ты не будешь против. Просто объясню по пунктам чего хотят те постоянно гудят у тебя под офисом!" – написала Зверобой.

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"А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит. Встреча не оттягивай пока далеко не зашло. Если согласишься, то только за это пожму руку", – добавила она.

Зверобой хочет встретиться с Зеленским

Зверобой хочет встретиться с Зеленским

Накануне Зверобой также пригрозила Зеленскому новой революцией из-за того, что в причастности к убийству Шеремета заподозрили известных волонтеров и ветеранов АТО.

Зеленский и Зверобой

Зеленский и Зверобой

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Персоны
Маруся Зверобой Владимир Зеленский
Место
Украина
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,,,,, Владимир
,,,,, Владимир
ЧТО эта колхозница САМА может сказать?Или это фейк?
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Cachko Elena
Cachko Elena
может ей пора в психушку уже ? ранний климакс-это приговор...
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Николенко Саша
Николенко Саша
Пидтримую зверобойку! Больше трэша)) сериал "слуга народа" поэтому и сняли с эфира, что тут в прямом эфире покруче мелодрама. Пора ставки принимать, кто победит, вытираны или пианист оригинального жанра))
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