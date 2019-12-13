Волонтер Маруся Зверобой попросила президента Украины Владимира Зеленского встретиться с ней тет-а-тет.

В телеграм-канале Зверобой заявила, что глава государства должен услышать голос тех, кто опасается "капитуляции". При этом, обращаясь к президенту на "ты", она заявила о готовности пожать ему руку.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но один на один. Без посторонней гопоты! У него должен быть хоть один шанс услышать голос "воинственного меньшинства"! Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал. Володя, я думаю ты не будешь против. Просто объясню по пунктам чего хотят те постоянно гудят у тебя под офисом!" – написала Зверобой.

"А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит. Встреча не оттягивай пока далеко не зашло. Если согласишься, то только за это пожму руку", – добавила она.

Зверобой хочет встретиться с Зеленским

Накануне Зверобой также пригрозила Зеленскому новой революцией из-за того, что в причастности к убийству Шеремета заподозрили известных волонтеров и ветеранов АТО.

Зеленский и Зверобой

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее Маруся Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина сделали скандальное заявление о президенте Владимире Зеленском, намекнув, что его могут убить. Затем были заведены уголовные производства о "призывах к убийству человека и свержению государственной власти".

Зверобой пожаловалась на якобы преследования людей, несогласных с политикой Зеленского. Также она обвинила президента в том, что он якобы будет сдавать интересы Украины.

28 ноября детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к Зверобой. Волонтер не хотела открывать двери, поэтому их выломали.

ГБР вызвало женщину на допрос, однако та отказалась заходить в кабинет следователя.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся