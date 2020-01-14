Встретили с объятиями: украинцев разозлило появление насильника Иванисова в Раде

В сети появились фото народного депутата Романа Иванисова, которого исключили из "Слуги народа" из-за судимости за изнасилование. На кадрах видно, как коллеги по парламенту обнимают его и поздравляют с возвращением.
Скандальные снимки обнародовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов. "Для тех, кто беспокоился за народного депутата. Он на своем рабочем месте. Коллеги обнимают депутата", – подписал он подборку.
Иванисов пришел в Раду
Ян Доброносов
Иванисов пришел в Раду
Ян Доброносов
На фото Иванисова в Верховной Раде отреагировал внефракционный народный депутат Украины восьмого созыва Борислав Береза. Кроме того, он выдвинул возможную версию появления скандального парламентария в сессионном зале.
"Тепло и по дружески встретили в "Слуге народа" скандального нардепа Иванисова коллеги по его бывшей фракции. Иванисов – это тот нардеп, который ранее был осужден за групповое изнасилование, скрыл это, а после того, как это стало известно, был исключен из фракции", – напомнил экс-парламентарий.
"И мы видим, что публично его коллеги могут осуждать насильника, а при личной встрече открывают ему дружеские объятья. Это так ми-ми-ми. А то, что он сегодня появился в Верховной Раде, всем понятно. Теперь для слуг каждый голос важен. На кону – закон о земле", – объяснил Береза.
Кроме того, он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не сдержал своего слова, когда пообещал, что Иванисов не будет нардепом, если подтвердится информация о том, что он насильник.
Иванисов пришел в Раду
Ян Доброносов
Иванисов пришел в Раду
Ян Доброносов
"Так вот, Иванисов все еще нардеп, и пришел он в Верховную Раду благодаря вашему имени и под флагом "Слуги народа". А может вы забыли, что говорили? Так я напомню ваши слова от 21 ноября. Видосик в ответ можете не записывать. Просто выполните свое обещание. Хотя бы это", – обратился Береза к главе государства.
В комментариях под фото с Иванисовым также разгорелась бурная дискуссия. Украинцев возмутило наглое появление нардепа с криминальным прошлым в стенах властного органа.
"Рука руку моет", "Господин преЗЕдент обещал сам уйти с поста, если нарушит хоть один закон. Но говорить – не значит выполнять, он же не лох", "Выйди, разбойник", "Слово дал. Слово взял. Он же не лох какой-то", "Вспомнился слоган с предвыборной кампании Януковича: "Потому, что последовательный". Эти, кажется, тоже последовательны, в ту же сторону, что и Янукович", "Какие же все твари там", – возмущены украинцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Иванисов отбывал наказание за изнасилование.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование.
Но Офисе генпрокурора рассказали, что предоставленная Рябошапкой информация является неподтвержденной.
Появились резонансные документы по Иванисову – приговор суда, которым его признали виновным в групповом изнасиловании, а также указ второго президента Леонида Кучмы о помиловании нынешнего парламентария.
Жертва, изнасилованная Иванисовым, заявила, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.
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