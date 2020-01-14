Встретили с объятиями: украинцев разозлило появление насильника Иванисова в Раде

В сети появились фото народного депутата Романа Иванисова, которого исключили из "Слуги народа" из-за судимости за изнасилование. На кадрах видно, как коллеги по парламенту обнимают его и поздравляют с возвращением.

Скандальные снимки обнародовал на своей странице в Facebook фотокорреспондент Ян Доброносов. "Для тех, кто беспокоился за народного депутата. Он на своем рабочем месте. Коллеги обнимают депутата", – подписал он подборку.

Иванисов пришел в Раду Ян Доброносов

Иванисов пришел в Раду Ян Доброносов

На фото Иванисова в Верховной Раде отреагировал внефракционный народный депутат Украины восьмого созыва Борислав Береза. Кроме того, он выдвинул возможную версию появления скандального парламентария в сессионном зале.

"Тепло и по дружески встретили в "Слуге народа" скандального нардепа Иванисова коллеги по его бывшей фракции. Иванисов – это тот нардеп, который ранее был осужден за групповое изнасилование, скрыл это, а после того, как это стало известно, был исключен из фракции", – напомнил экс-парламентарий.

"И мы видим, что публично его коллеги могут осуждать насильника, а при личной встрече открывают ему дружеские объятья. Это так ми-ми-ми. А то, что он сегодня появился в Верховной Раде, всем понятно. Теперь для слуг каждый голос важен. На кону – закон о земле", – объяснил Береза.

Кроме того, он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не сдержал своего слова, когда пообещал, что Иванисов не будет нардепом, если подтвердится информация о том, что он насильник.

Иванисов пришел в Раду Ян Доброносов

Иванисов пришел в Раду Ян Доброносов

"Так вот, Иванисов все еще нардеп, и пришел он в Верховную Раду благодаря вашему имени и под флагом "Слуги народа". А может вы забыли, что говорили? Так я напомню ваши слова от 21 ноября. Видосик в ответ можете не записывать. Просто выполните свое обещание. Хотя бы это", – обратился Береза к главе государства.

В комментариях под фото с Иванисовым также разгорелась бурная дискуссия. Украинцев возмутило наглое появление нардепа с криминальным прошлым в стенах властного органа.

"Рука руку моет", "Господин преЗЕдент обещал сам уйти с поста, если нарушит хоть один закон. Но говорить – не значит выполнять, он же не лох", "Выйди, разбойник", "Слово дал. Слово взял. Он же не лох какой-то", "Вспомнился слоган с предвыборной кампании Януковича: "Потому, что последовательный". Эти, кажется, тоже последовательны, в ту же сторону, что и Янукович", "Какие же все твари там", – возмущены украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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