Украина выдала террористам обвиняемого в покушении на Окуневу и Осмаева

Украина в рамках обмена пленными отдала “ДНР” чеченца Артура Денисултанова (он же Кринари), которого обвиняли в покушении на участников АТО супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Об этом сообщила украинская журналистка Екатерина Сергацкова на своей Facebook-странице.

"Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, - чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, - сегодня в числе прочих отправился по обмену в ДНР, а оттуда уедет на родину в Россию. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения", - сообщила журналистка.

Напомним, что 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле произошло покушение на участников АТО супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападавший выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

Как сообщал "Обозреватель", покушавшийся на Адама Осмаева и Амину Окуеву человек был идентифицирован полицией как Артур Денисултанов. Вторая фамилия – Курмакаев, прозвище – Динго. По данным правоохранителей, долгое время он работал бандитской "торпедой" — боевиком и киллером.

Амина Окунева и Артур Денисултанов

Артур Денисултанов

Преступный бизнес Денисултанов-Курмакаев вел преимущественно в Санкт-Петербурге, но имел также тесную связь с чеченским наместником Рамзаном Кадыровым. В 2009 году он убил в Вене бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова, сбежавшего от своего шефа за рубеж. После задержания киллера выдали российским властям, которые его отпустили.

Артуру Денисултанову-Курмакаеву заранее достали паспорт давно умершего человека, одессита Александра Антипова. В 2016 году он поменял фамилию в чужом паспорте с Антипова на Дакар. Новые документы ему выдала миграционная служба в Виннице. В Киеве он получил уже как Дакар загранпаспорт.

Представившись французским журналистом, Денисултанов-Кринари-Курмакаев-Антипов-Дакар вышел на Адама Осмаева и Амину Окуеву. Он рассказал им, что готовит материал о них для издания Le Monde. Вошел в доверие, для чего трижды с ними встречался. В четвертый раз бандит решил покончить с защитниками Украины.

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