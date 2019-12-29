Главная Новости
29 декабря • обновлено в 21:05
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Украина выдала террористам обвиняемого в покушении на Окуневу и Осмаева

1.8т
Читать материал на украинском

Украина в рамках обмена пленными отдала “ДНР” чеченца Артура Денисултанова (он же Кринари), которого обвиняли в покушении на участников АТО супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Об этом сообщила украинская журналистка Екатерина Сергацкова на своей Facebook-странице.

"Артур Денисултанов, он же Кринари, он же Динго и обладатель еще множества имен, - чеченец, которого обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева летом 2017-го, - сегодня в числе прочих отправился по обмену в ДНР, а оттуда уедет на родину в Россию. Он провел в украинском СИЗО два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения", - сообщила журналистка.

Напомним, что 1 июня 2017 года в Киеве на Подоле произошло покушение на участников АТО супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападавший выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

Как сообщал "Обозреватель", покушавшийся на Адама Осмаева и Амину Окуеву человек был идентифицирован полицией как Артур Денисултанов. Вторая фамилия – Курмакаев, прозвище – Динго. По данным правоохранителей, долгое время он работал бандитской "торпедой" — боевиком и киллером.

Амина Окунева и Артур Денисултанов

Амина Окунева и Артур Денисултанов

Артур Денисултанов

Артур Денисултанов

Преступный бизнес Денисултанов-Курмакаев вел преимущественно в Санкт-Петербурге, но имел также тесную связь с чеченским наместником Рамзаном Кадыровым. В 2009 году он убил в Вене бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова, сбежавшего от своего шефа за рубеж. После задержания киллера выдали российским властям, которые его отпустили.

Артуру Денисултанову-Курмакаеву заранее достали паспорт давно умершего человека, одессита Александра Антипова. В 2016 году он поменял фамилию в чужом паспорте с Антипова на Дакар. Новые документы ему выдала миграционная служба в Виннице. В Киеве он получил уже как Дакар загранпаспорт.

Представившись французским журналистом, Денисултанов-Кринари-Курмакаев-Антипов-Дакар вышел на Адама Осмаева и Амину Окуеву. Он рассказал им, что готовит материал о них для издания Le Monde. Вошел в доверие, для чего трижды с ними встречался. В четвертый раз бандит решил покончить с защитниками Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
4
Комментарии
19
5
Смешно
1
Интересно
8
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Жалко не дострелил бл.ядей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
филя филя
филя филя
окуНева)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чан Джеки
Чан Джеки
зе ти ослоеб.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги