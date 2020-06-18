Украина требует полноправного членства в ЕС, – Зеленский

Украине необходимо полноценное вступление в Европейский Союз, партнерства и диалога с ЕС Киеву мало.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский в четверг, 28 июня, во время саммита Восточного партнерства в формате видеоконференции, передает пресс-служба ОП.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что изначально целью инициативы было развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. В то же время преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Президент выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности, последствия пандемии коронавируса с помощью углубления интеграции и усиления координации между странами, а не благодаря политической самоизоляции и протекционизму.

"Эта встреча – прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории", – отметил он.

Также Зеленский поблагодарил Евросоюз за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. Он добавил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.

Как писал OBOZREVATEL, Украина 12 июня получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

Также 1 октября Украина готовится к проведению очередного саммита с Европейским Союзом, на котором Киев ожидает подписания соглашения о совместном авиационном пространстве.