Російська сторона на ТКГ вже не приховує, що несанкціоновано писала і знімала перемовини. Українські учасники і ОБСЄ справедливо обурилися і навіть перервали засідання. Згадала Мінськ, Президент – готель і всі ці треш – переговори. Ми ніколи не мали жодного сумніву, що спецслужби РФ і Білорусі , що одне і те саме, нас пишуть. Це було на підсвідомості. Тому переговори завжди треба вести так, щоб у разі виходу інформації, ти міг пишатися, а не стидатися:) Але, як справедливо зазначає Ольга Айвазовська, яка також добре пам’ятає весь цей мінський треш, якщо російська сторона так відверто шантажує оприлюдненням записів і демонструє настільки відверту неповагу до переговорної групи, що сам Гризлов погрожує оприлюднити незаконну фіксацію розмов, це погано.

Це свідчить не лише про глухий кут і можливе загострення, але і про те, що тепер РФ дозволяє собі подібну тональність перемовин. Наскільки я розумію між рядків цього скупого офіційного повідомлення про підсумки відеоконференції, в такий екзотичний спосіб Москва хоче дотиснути Київ виконувати зобов’язання, які набрав на себе Кравчук щодо внесення змін до постанови про вибори. Бо не треба обіцяти те, що ти не виконаєш і на що не впливаєш, пане Кравчук. Добре, що ВР не працюватиме до виборів в сесійному режимі, і тому ніхто нічого не прийматиме. Дарую мінській групі цей аргумент як ідею на наступний раунд перегорів – списуйте все на пандемію, і не беріть на Україну ніяких зобов’язань, поки на Донбасі стріляють,а заручники залишаються в тюрмах.

Мінськ – це фон, набагато небезпечніше те, що Україна стає слабшою. Україна зникає з інформаційної картинки світу, Україну обговорюють без України Франція, Німеччина, США з Путіним. А ми тим часом бавимося, кого ж ще делегувати в групи, щоб переплюнув в своїй безпринципності і антиукраїнській позиції Фокіна.

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