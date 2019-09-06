Украина сделает шаг навстречу НАТО: ветеран АТО сообщил подробности

Украина проведет военную реформу, разделив по стандартам НАТО должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.

Подробностями реформы поделился в эфире ObozTV ветеран АТО и блогер Мирослав Гай. По его словам, данное нововведение – "требование наших иностранных партнеров".

"Давно должна была быть эта норма введена. В структуре НАТО командование примерно так распределяется – есть политический блок, есть гражданский министр обороны, есть стратегическое командование – так называемые военные дипломаты. Это военные, но они – мостик между политическим руководством и военными. Есть непосредственно военные, которые руководят военными операциями. Они дают свои оценки существующим угрозам", – объяснил Гай.

"Есть стратегические задания, это, например, вещи, которые страна должна выполнить в течение года-двух-пяти. А есть оперативное командование, которое непосредственно выполняет операции здесь и сейчас. Мы идем в натовские структуры, не знаю, насколько это будет эффективно в наших реалиях. Но при любых условиях, если мы хотим идти в НАТО, надо надо достичь совместимости в системе управления и планирования. Это главный стандарт НАТО. Это вообще единственное, что надо сделать – совместимость в планировании и управлении", – подчеркнул он.

По словам ветерана АТО, остальные стандарты НАТО не так важны. В частности, некоторые члены Альянса имеют советское вооружение.

"Мы сейчас основные стандарты реализуем. Министр обороны у нас уже штатский. Все, что сейчас в Вооруженных силах происходит, делается непосредственно с нашими иностранными партнерами по НАТО. Тут нет большой самодеятельности", – отметил Гай.

"Конечно, мы не берем вслепую все реформы, а они как-то подстраиваются под наши реалии. Но мы делаем это все с нашими партнерами. А все остальное, что происходит всередине страны, на самом деле мало интересует наших иностранных партнеров, если это не касается каких-то важных реформ и возвращения внешних долгов", – добавил он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, которые сейчас закреплены за генералом Русланом Хомчаком, планируется до конца 2019 года.

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