Украина резко ответила на новый удар ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил парламенту исключить Парламентскую Ассамблею Совета Европы из списка наблюдателей на внеочередных выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя намерение организации вернуть российскую делегацию без наложения санкций.

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы, на месте Верховной Рады, отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы", — отметил министр.

Павел Климкин 24 канал

"Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблеи у нас больше нет. Имеем на это полное право", — заключил он.

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