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Украина резко ответила на новый удар ПАСЕ

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил парламенту исключить Парламентскую Ассамблею Совета Европы из списка наблюдателей на внеочередных выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя намерение организации вернуть российскую делегацию без наложения санкций.

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы, на месте Верховной Рады, отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них — это, как говорят в Одессе, две большие разницы", — отметил министр.

Павел Климкин

Павел Климкин

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"Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблеи у нас больше нет. Имеем на это полное право", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не хотят нынешнюю кодлу отстранять от власти, ведь если отказать в аккредитации наблюдателям, то могут не признать итоги выборов.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Plotnikov Alex, Москалей уже давно подсрачником выгнали - и ничего. Так шо не сцы, ублюдок.
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0
1
Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
Европа больно ударила рагулей, рагули в ответ не ударили, но резко пукнули и круто обгадились, шоб усi бачили яки воны рэзкие аж пипец, апосля еще раз и еще резче сделали пук-пук ...
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2
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Я просто офигел от силы ответного удара)))
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